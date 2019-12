Onrust onder Leidse studenten na aanrandingen en verkrachting

Leidse studenten maken zich zorgen nadat er binnen een maand twee aanrandingen en een verkrachting zijn geweest in de binnenstad. Het meest recente voorval vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Rond drie uur 's nachts werd een jonge vrouw bedreigd en aangerand.

De 24-jarige vrouw werd in het centrum van de stad plotseling vastgepakt door een onbekende man, die na de aanranding wegvluchtte. Op 6 november is een vrouw verkracht die van een uitgaansgelegenheid naar huis liep. Op 11 november is een vrouw aangerand. De politie zoekt nog naar de daders.

Studenten voelen zich 's nachts niet meer veilig op straat. Leden van studentenverenigingen roepen elkaar op om 's avonds niet alleen naar huis te gaan en willen dat de burgemeester concrete maatregelen neemt.

Extra surveillances

Volgens burgemeester Lenferink is er geen sprake van een serie-aanrander, omdat de signalementen van de daders van de eerste zaken niet overeenkomen, meldt Omroep West. Hij roept iedereen die iets overkomt op om aangifte te doen bij de politie. Ook roept hij mensen op om op elkaar te letten.

In de gemeenteraad is in november gesproken over de incidenten en is informatie bij de politie opgevraagd. Uit cijfers blijkt een lichte stijging van het aantal zedenzaken in de binnenstad en de omgeving van het station. Volgens de burgemeester wordt er sinds 12 november 's nachts extra gesurveilleerd in de binnenstad. Ook zijn er extra rechercheurs op de zaken gezet.