'Rechters zijn niet ongevoelig voor roep om hogere straffen uit maatschappij'

Ook Oehlen herkent de tendens van zwaardere opgelegde straffen. "Op het gebied van bijvoorbeeld zedendelicten vond ik het ook wel scheef. Zelfs in verkrachtingszaken werd soms volstaan met een werkstraf gecombineerd met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat gebeurt nu niet meer."

Maar, vervolgt ze over de zwaardere straffen: "Mijn cliënten ervaren die tendens niet zo. In hun ogen voelt een straf vaak te laag." Toch moeten we niet doorschieten, vindt ze. "Ook in de ogen van het volk blijft de straf van de rechter vaak laag, maar als je kijkt naar omringende landen klopt dat beeld niet." Volgens Criminaliteit in Beeld, waarbinnen onder andere het CBS, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak samenwerken, is bij een veroordeling de kans op een gevangenisstraf in Nederland hoger dan in andere landen.

Slachtofferadvocaat Oehlen denkt dat een straf de schade die slachtoffers is berokkend eigenlijk nooit kan rechtvaardigen. "Die schade is niet in geld of in een straf uit te drukken. Dat is ook de rol van een slachtofferadvocaat: mensen daarop voorbereiden."