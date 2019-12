'Opstelten greep in bij communicatie Wilders-proces'

Toenmalig minister Opstelten van Justitie heeft persoonlijk ingegrepen in de communicatie van het Openbaar Ministerie in het proces tegen PVV-leider Wilders om diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken. Dat concludeert RTL Nieuws op basis van documenten die de redactie heeft ingezien.

In een interne mail die RTL Nieuws heeft gepubliceerd noemt de persvoorlichter van het OM de minister, die "nog niet akkoord" is en "nu twee persberichten" wil. PVV-leider Wilders noemt de stukken nieuw bewijs voor directe bemoeienis van Opstelten met het OM. "En dus met mijn proces, tot in detailniveau", zegt Wilders.

Minister Grapperhaus is nog bezig met een onderzoek op zijn ministerie naar informatie over de vervolging van Wilders. Hij liet dinsdag weten dat deze zoektocht langer gaat duren, tot uiterlijk februari. Wilders zei daarop tot die tijd niet meer naar zittingen te komen van zijn proces. De eerstvolgende zitting is maandag.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vroeg hij aan zijn aanhangers in een café in Den Haag of zij meer of minder Marokkanen wilden, waarna het publiek "Minder, minder" scandeerde. Zowel Wilders als het OM gingen tegen het vonnis in beroep.