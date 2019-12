Franse bonden kondigen nieuwe actiedag aan, spoor nog deels plat

Tijdens de tweede stakingsdag tegen de voorgenomen pensioenhervormingen in Frankrijk hebben de vakbonden alweer tot een nieuwe actiedag opgeroepen. Volgende weeg dinsdag, op 10 december, moeten werknemers van de bonden opnieuw het werk neerleggen en de straat op gaan om te demonstreren tegen de regering en president Macron. Gisteren gaven naar schatting 800.000 Fransen in 250 steden gehoor aan de oproep om het werk neer te leggen en te demonstreren.

"De regering heeft niet adequaat gereageerd op de sociale onvrede; ze kunnen maar beter snel met een goed antwoord komen", zei een vertegenwoordiger van de radicale vakbond CGT.

Vanmiddag maakt premier Philippe bekend wanneer de plannen om het ingewikkelde Franse pensioenstelsel te vereenvoudigen openbaar worden gemaakt. Bonden waarschuwen voor bezuinigingen en een verhoging van de pensioenleeftijd.

Veel scholen weer open

Bij de spoorwegen staakt een derde van alle werknemers, melden de Franse Spoorwegen. Van de conducteurs is 87 procent niet aan het werk gegaan. Veel scholen zijn vandaag wel weer opengegaan, zo'n 10 procent blijft dicht. Er zijn geen protestmanifestaties op straat.

In Parijs ging de Eiffeltoren weer open voor publiek. In het Louvre zijn enkele zalen gesloten en het paleis van Versailles is helemaal dicht voor bezoekers.