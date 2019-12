Tweede advocaat kroongetuige Nabil B. stopt, 'opvolgers blijven anoniem'

Kroongetuige Nabil B. in de rechtszaak rond Ridouan Taghi krijgt nieuwe advocaten. Zijn huidige advocaat, die B. samen met de geliquideerde Derk Wiersum bijstond, heeft zich teruggetrokken. Hij wil zijn besluit niet toelichten.

De rechtbank zegt dat er nog geen nieuwe advocaten zich hebben gemeld, maar volgens De Telegraaf zijn die inmiddels wel beschikbaar. De krant meldt dat zij hun werk in volledige anonimiteit gaan doen.

Voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak noemt deze ontwikkeling in de krant "uit veiligheidsoverweging onvermijdelijk, maar wel onwenselijk".

Volgende week is er een nieuwe zitting in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Het is nog onduidelijk hoe de anonimiteit van de nieuwe advocaten van kroongetuige B. tijdens die zitting wordt gewaarborgd.

Na de liquidatie van Wiersum ontstond er binnen het Openbaar Ministerie en de rechtspraak discussie over het werken met anonieme advocaten, officieren van justitie en rechters. Anonimiteit druist in tegen democratische uitgangspunten zoals transparantie in de rechtspraak.