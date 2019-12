Woning beschadigd bij plofkraak op SNS-geldautomaat in Ede

De plofkraak was vannacht rond 04.00 uur. Op beelden is te zien dat rond de automaat stukken puin op de grond liggen. Ook is er een busje beschadigd dat in de buurt van de automaat stond. De ruiten zijn gebarsten.

Het is niet bekend of er geld is meegenomen. Er zijn nog geen mensen aangehouden.

ABN

De laatste maanden is er een forse toename van het aantal plofkraken, vooral bij automaten van ABN Amro. Vorige week gingen daarom honderden ABN Amro-geldautomaten dicht. Het gaat om meer dan de helft van de automaten van de bank in Nederland.