Oxfam: nieuwe wet verslechtert situatie asielzoekers Griekse eilanden

Asielzoekers op de Griekse eilanden hebben volgens Oxfam Novib geen toegang tot een eerlijke asielprocedure. Een door de Griekse regering aangenomen wet maakt de situatie nog erger, concludeert de hulporganisatie na eigen onderzoek.

De regering wil de overvolle opvangkampen vervangen door gesloten opvangcentra. Daarmee worden het volgens de hulporganisatie "in feite detentiecentra". Als gevolg daarvan zouden nóg minder mensen toegang hebben tot juridische bijstand. Met het risico dat ze worden teruggestuurd naar onveilige landen.

Twee op de honderd mensen in de overvolle opvangkampen hebben nu toegang tot juridische bijstand, blijkt uit het onderzoek. Op het vasteland krijgt een op de vijf mensen die asiel aanvraagt een door de staat aangewezen advocaat.

'Tekort aan advocaten en tolken'

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Greek Council for Refugees. Volgens de onderzoekers is er een dringend tekort aan advocaten en tolken. Daardoor zou een groot deel van de mensen dat asiel aanvraagt geen toegang hebben tot cruciale informatie.

Op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee zitten bijna 36.500 migranten en vluchtelingen in veelal zwaar overbevolkte kampen. Zo'n 20.000 daarvan moeten de komende weken naar het vasteland worden verplaatst. Hulporganisaties luiden al langer de noodklok over de erbarmelijke omstandigheden in de kampen op de eilanden.

Volgens correspondent Conny Keessen is het nieuwe beleid bedoeld om nieuwe vluchtelingen af te schrikken. Ze maakte twee weken geleden een reportage in een van de Griekse vluchtelingenkampen.