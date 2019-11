'Tijdelijk' in een ander Grieks vluchtelingenkamp: 'Welkom op mijn kamer'

Mona is een lange sierlijke vrouw uit Somalië. Vijf maanden verbleef de 22-jarige in het overbevolkte kamp op het eiland Samos. Uiteindelijk werd ze met enkele andere alleenstaande Somalische vrouwen overgebracht naar een tentenkamp op het vasteland, bij Korinthe, zo'n 100 kilometer van Athene. "Een overgangsperiode", werd haar verteld, "jullie gaan naar een betere opvang". Maar nu, ruim twee maanden later, zit ze er nog.

"Welkom in mijn kamer", zegt ze als we een van de grote witte tenten binnengaan die zijn opgezet op het veld naast een voormalige kazerne buiten Korinthe. "Elke tent heeft veertien kamers. Wij slapen hier met vier vrouwen in een kamer."

De vier stapelbedden en een kast passen net in de ruimte, die met dunne wandjes is gescheiden van de naastgelegen kamers. Er is geen plafond, je kijkt tegen het dak van de tent aan. "Verwarming is er niet," vertelt Mona. "Het is vreselijk koud 's nachts, en we hadden niet genoeg dekens. Ik ben heel dankbaar dat die vandaag zijn gebracht."