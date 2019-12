Honderdduizenden Nederlanders vieren pakjesavond en woorden als 'Sinterklaas' en 'Piet' zijn al de hele middag trending topic op sociale media. Het moge duidelijk zijn: het is 5 december en dat betekent dat in een groot deel van Nederland cadeautjes worden uitgedeeld.

Maar die vlieger gaat niet voor iedereen op. Voor gezinnen op of onder de armoedegrens is pakjesavond verre van vanzelfsprekend. De stichting Sintvoorieder1 zet zich in voor kinderen uit die gezinnen. Vandaag doorkruisten vrijwilligers van de stichting in zes busjes het gebied tussen Den Haag en Rotterdam, om in totaal zo'n 10.000 cadeaus af te leveren bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

"We noemen dit ook wel het geheime pakhuis van Sinterklaas", vertelt voorzitter Esther Blom op NPO Radio 1. "De kinderen verdienen het, ze missen al zoveel omdat ze bijvoorbeeld opgroeien in armoede of onder andere moeilijke omstandigheden. Daarom is het zo belangrijk dat wij hen omarmen en waarderen. Iedereen verdient een mooi Sinterklaascadeautje."