Bonjour, guten Tag, hello Europe: dit zijn de presentatoren van het Songfestival

Jan Smit was niet naar de studio van DWDD gekomen. Hij heeft keelproblemen. Via de telefoon vertelde hij dat hij zichzelf een beetje voorbij is gelopen dit jaar en zich even helemaal wil focussen op zijn gezondheid. "Even rust, tot ik weer boven Jan ben, zeg maar." Het Songfestival kent na negen commentaaredities voor hem geen geheimen meer.

Begin april wordt het echt aanpoten voor de drie, met repetities, het uitzoeken van de kleding en andere belangrijke en minder belangrijke zaken. In de woorden van Chantal Janzen: het zijn echt niet alleen die drie shows. "RTL was zo aardig om mij even uit te lenen, maar ze kwamen er daarna wel achter dat ik misschien in die periode iets niet voor RTL kan doen."

Hoofdproducer van het grote evenement is Sietse Bakker. In DWDD vertelde hij waarom er voor drie presentatoren is gekozen. Eigenlijk heel simpel: vier is te veel voor buitenlandse kijkers en twee is gewoon te weinig. "Want wat doe je als er eentje ziek wordt?"

Sietse Bakker legt uit waarom er voor Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit is gekozen: