Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit presenteren Songfestival

Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit presenteren volgend jaar mei het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Het drietal presenteert voor een internationaal miljoenenpubliek op dinsdag 12 en donderdag 14 mei de halve finales en op 16 mei de grote finale.

Chantal Janzen, die dit jaar voor de vijfde keer werd verkozen tot beste tv-presentatrice op het Gouden Televizier Gala, stond op veel lijstjes van kenners voor deze klus. De RTL-ster heeft veel ervaring met het presenteren van grote televisieshows.

Zanger Jan Smit verzorgt sinds 2011 het Nederlandse commentaar bij het Songfestival. Op tv presenteert hij al jarenlang Beste Zangers. Dit najaar maakte hij bekend dat hij het de rest van het jaar rustig aan doet om te herstellen van hardnekkige keelproblemen.

Ook voor Edsilia Rombley kent het Songfestival geen geheimen. In 1998 werd ze vierde met het nummer Hemel en Aarde en in 2007 strandde ze in de halve finale met On top of the world, een Engelse versie van haar nummer Nooit meer zonder jou. Vier jaar geleden maakte ze namens Nederland de punten bekend in de dat jaar veelbesproken sexy jurk van deelneemster Trijntje Oosterhuis.

Organisator Sietse Bakker legt uit waarom er juist voor deze drie is gekozen: