Consumentenbond wil dat banken meer doen voor slachtoffers phishing

Een sms'je van je bank dat je een nieuwe bankpas moet aanvragen of een verkoper die op Marktplaats vraagt je bankgegevens via een linkje te verifiëren: criminelen worden steeds slimmer in het oplichten van mensen. Maar, slachtoffers van dit soort fraude krijgen niet altijd hun geld terug van de bank. De Consumentenbond vindt dat banken deze slachtoffers vaker en ruimhartiger moeten compenseren.

Phishing, waarbij slachtoffers vaak met een smoes via een link naar een valse website worden gelokt, is de meest voorkomende fraude bij internetbankieren. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. Vandaag werd nog bekend dat bij een man in Noord-Nederland bijna een miljoen euro is afgeschreven door phishing.

Bekijk hieronder hoe de criminelen hun slag konden slaan: