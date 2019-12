Kamer: ook actieve levensbeëindiging bij zeer jonge kinderen

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat actieve levensbeëindiging mogelijk moet worden bij zeer jonge doodzieke kinderen. Nu is er alleen iets geregeld voor kinderen vanaf 12 jaar en voor baby's tot één jaar. Kinderartsen pleitten er onlangs voor ook voor de "tussengroep" in zeer uitzonderlijke gevallen de mogelijkheden te verruimen.

In een Kamerdebat zeiden Kamerleden van de regeringspartijen VVD en D66 en van oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en 50Plus dat ook zij willen dat er iets voor kinderen tussen 1 en 12 wordt geregeld. Ze benadrukten dat het om een zeer kleine groep kinderen gaat, die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en van wie vaststaat dat ze zullen overlijden.

Lacune

Kamerlid Tellegen van regeringspartij VVD sprak van een lacune in de wet voor deze groep. Kamerleden vroegen het kabinet zich aan te sluiten bij het "Groningen-protocol". Daarin staan richtlijnen voor "levensbeëindiging van pasgeborenen".

In de Kamer verzette vooral SGP-leider Van der Staaij zich tegen actieve levensbeëindiging van kinderen tussen 1 en 12. De SGP is het er principieel niet mee eens dat het "barmhartig zou zijn om in sommige gevallen tot doden over te gaan". Ook woordvoerder Van der Graaf van regeringspartij ChristenUnie zei dat je "terughoudend moet zijn met het oprekken van de regels".

Kabinet reageert begin volgend jaar

Minister De Jonge zei dat het kabinet begin volgend jaar met een reactie zal komen. Hij benadrukte dat het kabinet tijd nodig heeft voor een zorgvuldige reactie op het onderzoek onder kinderartsen. Hij voegde eraan toe dat de meeste kinderartsen "gelukkig nooit met deze situaties te maken krijgen".

Hij wil recht doen aan de aanbevelingen uit het onderzoek, maar hij onderstreepte dat daar ook suggesties in staan als "meer aandacht voor palliatieve zorg en uitbreiding van de kennis over dit onderwerp". De Jonge zei dat hij in elk geval niet zal voorstellen de euthanasiewet uit te breiden. "Euthanasie gaat helemaal uit van een welbewuste uiting van de wil en dat kan per definitie niet bij de kinderen over wie we het hier hebben."