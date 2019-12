Mysterie rond Gelders hitterecord blijft onopgelost

De zomer van 2019 gaat als recordzomer de boeken in. Op 24 juli sneuvelde een 75-jaar oud hitterecord, en een dag later was het zelfs nóg heter. In het Gelderse plaatsje Deelen werd 42,9 graden gemeten. Die meting riep meteen vragen op: kon het echt zó heet zijn? Het moet een meetfout zijn, dacht het KNMI, en de meting werd geschrapt. Een klein half jaar later is het mysterie nog steeds niet opgelost.

Het KNMI heeft het weerstation grondig geïnspecteerd en de meetapparatuur onderzocht in het laboratorium, bevestigt het weerinstituut naar aanleiding van berichtgeving in het AD. "Er is geen verstoring zoals brand of kortsluiting gevonden. Op basis van deze controle sluiten wij uit dat er een technische oorzaak was voor deze meting."