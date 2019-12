Oprichters Google doen stap opzij

De oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin, doen een stap opzij bij moederbedrijf Alphabet. Ze vinden het niet langer nodig dat er verschillende topmensen zijn voor Google en Alphabet.

Page was ceo van Alphabet. Die taak wordt overgenomen door Sundar Pichai, die al vier jaar ceo is van Google. Brin was voorzitter van Alphabet, die rol komt te vervallen.

Page en Brin ontmoetten elkaar in 1995 aan Stanford University en richtten samen Google op. Het werd een van de machtigste bedrijven ter wereld. Vier jaar geleden riepen ze het moederbedrijf Alphabet in het leven, waarvan Google veruit het belangrijkste onderdeel is.

"Vandaag, in 2019, als het bedrijf een persoon was, zou het een jonge volwassene van 21 jaar zijn en het zou tijd zijn om het nest te verlaten", schrijven de twee 46-jarigen in een verklaring. Ze hebben samen nog meer dan 50 procent van de aandelen van Alphabet in handen.

De twee zeggen alle vertrouwen te hebben in Pichai. Onder Pichai als ceo groeide Google van 59.000 naar 114.000 werknemers. Die groei ging ook gepaard met groeiende kritiek en miljardenboetes. Deze week werd bekend dat de Europese Commissie een inleidend onderzoek is gestart naar de datapraktijken van Facebook en Google.