Relatief rustige avond in afgegrendeld Duindorp

In de Haagse wijk Duindorp is het vanavond betrekkelijk rustig gebleven. De dagen hiervoor waren er rellen in de wijk, vanwege het niet doorgaan van het vreugdevuur. Dit keer had de politie Duindorp volledig afgegrendeld, waardoor er niemand zomaar in kon.

Rond 23.00 uur werden wel vier mensen opgepakt, wat ze precies deden kon een politiewoordvoerder niet zeggen. De hele avond hing er een helikopter boven de wijk en overal stonden politiebusjes.

"Wat we vanavond niet hebben gezien is het kat-en-muisspel tussen politie en relschoppers", zegt verslaggever Roel Pauw, die in de wijk was. "Er waren dit keer geen charges van de ME en dat heeft denk ik te maken met de forse inzet van de politie."

Pauw vertelt dat alle auto's die de wijk in wilden, werden gestopt. "Af en toe moest zelfs de kofferbak open, want er waren geruchten dat er mensen van buiten Duindorp naar de wijk zouden komen om te gaan rellen."