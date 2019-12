Neergeschoten man bij ziekenhuis Doetinchem in bovenlichaam geraakt

De man die zondagavond in de buurt van het ziekenhuis in Doetinchem beschoten werd, is meerdere keren in zijn bovenlichaam geraakt. Er zijn geen vitale organen geraakt, maakte de politie vanavond bekend. De man is buiten levensgevaar.

Het 22-jarige slachtoffer komt uit Gouda. Hij werd zondag aan het begin van de avond in Doetinchem beschoten in zijn auto. Hij wist daarna zelf naar het Slingeland ziekenhuis te rijden. Daar liet hij zijn auto met kogelgaten achter op de stoep.

Ruzie

De politie denkt dat aan het schietincident een ruzie vooraf is gegaan. Mogelijk werd de man uit Gouda daarna eerst enige tijd gevolgd. Op de Leerinkstraat en Kruisbergseweg zou er vanuit een andere auto met scherp op hem geschoten zijn.

Volgens Omroep Gelderland werd in de Leerinkstraat vandaag nog volop onderzoek gedaan naar de schietpartij. Met een hond, een metaaldetector en een drone werd gezocht naar sporen. Er is onder meer een kogelhuls gevonden.

De schutter is nog altijd spoorloos. De politie roept getuigen op zich te melden.