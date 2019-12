Auto beschoten voor hoofdingang ziekenhuis Doetinchem

Voor het ziekenhuis Slingeland in Doetinchem is een auto beschoten. Volgens de politie is een persoon is gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

De beschoten auto stond voor de hoofdingang van het ziekenhuis geparkeerd. Op foto's zijn kogelgaten te zien in de blauwe personenauto. De beschoten auto is inmiddels weggesleept.

Rond het ziekenhuis staan meerdere politieauto's. De forensische opsporing heeft sporenonderzoek gedaan. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.