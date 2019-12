Positie van beperkten verslechterd: 'Onze wereld is gemaakt voor lopende mensen'

De belangrijkste conclusie die vijf belangenbehartigers vandaag trekken, is dat er wel meer aandacht is voor mensen met een beperking, maar dat het niet geleid heeft tot vooruitgang. Stad-Ogier merkt dat zelf ook. Ze heeft eigenlijk een aangepaste woning nodig, maar door lange wachtlijsten en ingewikkelde aanvragen, woont ze in een gewoon studentenhuis.

"Deze woning voldoet eigenlijk niet, omdat ik niet kan manoeuvreren met m'n rolstoel." Ook mag haar keuken niet worden aangepast, want als ze afgestudeerd is moet ze eruit. "Een seniorenwoning zou prima voldoen, maar daar kom ik niet voor in aanmerking."

De afwas laat ze over aan haar man. Net als het koken of iedere andere vorm van huishouden: