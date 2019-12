Verdachte steekpartij Den Haag beschuldigd van drievoudige poging tot moord

De 35-jarige man die is aangehouden voor de steekpartij, vrijdag in Den Haag, wordt verdacht van drievoudige poging tot moord, dan wel poging tot doodslag, dan wel poging tot zware mishandeling. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

De man is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog zeker 14 dagen wordt vastgehouden.

Kinderen gewond

De man stak vrijdagavond in op drie tieners in het centrum van de stad. Twee meisjes van 15 en een jongen van 13 werden geraakt. Ze konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De verdachte werd zaterdag aangehouden bij een daklozenopvang.

Het is nog volstrekt onduidelijk wat de achtergrond van de steekpartij is. In zijn verhoor heeft hij niets gezegd over wat er gebeurd is en wat eventueel de reden zou zijn, zegt het OM in Den Haag op Twitter