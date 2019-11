Man opgepakt voor steekpartij centrum Den Haag

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de steekpartij gisteravond in het centrum van Den Haag. Het gaat om een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is opgepakt in het centrum van de stad.

Gisteravond werden drie kinderen gestoken in het centrum van de stad, een jongen van 13 uit Den Haag en twee 15-jarige meisjes uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. De slachtoffers kenden elkaar niet. Ze konden gisteravond weer weg uit het ziekenhuis.

De verdachte is naar een politiebureau gebracht om te worden verhoord. Over het motief en de toedracht kan de politie nog niets zeggen.

De hulpdiensten waren gisteravond met veel mensen ter plaatse: