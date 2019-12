Hoekstra overlegt over beste plaats voor pinautomaten

Minister Hoekstra gaat met de banken en andere betrokkenen overleggen wat in de toekomst de beste plaatsen zijn voor pinautomaten. De afgelopen dagen werd bekend dat ABN Amro honderden geldautomaten heeft gesloten, omdat geldautomaten van deze bank steeds vaker doelwit werden van plofkraken.

Naar aanleiding daarvan vroeg PvdA-Kamerlid Nijboer of die maatregel geen goede aanleiding is om fundamenteel te onderzoeken of de automaten onder woonhuizen en in winkelcentra wel op de goede plek staan. "Moeten ze bijvoorbeeld niet inpandig of eigenstandig?" Die plofkraken zullen blijven komen en zeker in bewoonde gebieden is dat een groot probleem", zei Nijboer in de Tweede Kamer.

Hoekstra zei daar wel wat voor te voelen en dan te willen analyseren welke plekken kwetsbaar zijn, omdat er mensen in de buurt wonen. Hij gaat daarover praten in het "Maatschappelijk overleg betalingsverkeer". De minister benadrukte ook dat pinautomaten zo goed mogelijk beveiligd moeten zijn en dat in bepaalde categorieën het aantal plofkraken juist is teruggelopen. "Dus kennelijk kun je er wel wat aan doen."

Hoekstra onderstreepte verder dat in principe iedereen in Nederland binnen 5 kilometer van zijn woning een pinautomaat moet hebben en dat dat het overgrote deel van de mensen ook het geval is. Maar hij wil nog wel eens overleggen over de problemen voor mensen voor wie ook dat te ver is. Volgens Hoekstra is het niet de bedoeling dat banken op automaten gaan bezuinigen. "Maar je kunt je wel voorstellen dat je toegaat naar een situatie met minder maar veiliger automaten, als je maar aan het het 5 kilometer-criterium voldoet."