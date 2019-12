Regeringscrisis in Finland, premier Rinne stapt op

De Finse minister-president Antti Rinne stapt op nu de Centrumpartij het vertrouwen in hem heeft opgezegd. De aanleiding was de manier waarop Rinne omging met een recente staking van het nationale postbedrijf Posti. De premier heeft zijn ontslag vanochtend ingediend bij president Sauli Niinisto.

Zijn ontslag is geaccepteerd en de president heeft het kabinet gevraagd om een interim-regering te vormen. Er zijn geen nieuwe verkiezingen gepland. Volgens persbureau Associated Press wordt er mogelijk volgende week al een nieuwe premier gekozen.

Medewerkers van Posti hebben vorige maand twee weken lang gestaakt, nadat de lonen waren verlaagd. Volgens veel Finnen en de Centrumpartij hadden Rinne en zijn Sociaaldemocratische Partij daarmee ingestemd.

Ook werknemers van de nationale luchtvaartmaatschappij Finnair legden het werk tijdelijk neer.

Europese Unie

De timing van Rinne's ontslag is opvallend. Finland is tot eind van dit jaar voorzitter van de Europese Unie en speelt een cruciale rol bij de onderhandelingen over de nieuwe begroting van de EU.

Rinne is slechts acht maanden premier van Finland geweest. Afgelopen april won hij de verkiezingen met 17,7 procent van de stemmen. Zijn partij vormde een coalitie met de Centrumpartij, De Groene Partij, de Linkse Alliantie en de Zweedse Volkspartij.

De Centrumpartij zegt niet het vertrouwen in de coalitie te hebben opgezegd, maar specifiek in Rinne. De partij wil graag in de coalitie blijven en is niet uit op nieuwe verkiezingen. De kans bestaat dat de rechtse Finse Partij dan wint en dat willen zowel de sociaaldemocraten als de Centrumpartij niet.

Mogelijke opvolgers

Mogelijk volgt de huidige minister van Transport en Communicatie, Sanna Marin, de premier op. Zij zou met haar 34 jaar dan de jongste premier premier zijn in de Finse geschiedenis. Ook Antti Lindtman, voorzitter van de sociaaldemocraten, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Rinne.