Zoektocht naar stukken in strafzaak-Wilders vertraagd

Minister Grapperhaus heeft meer tijd nodig voor het onderzoek op zijn ministerie naar informatie over de vervolging van PVV-leider Wilders vanwege diens uitspraken over Marokkanen. Grapperhaus meldde de Kamer eind oktober dat hij ernaar streefde het onderzoek voor het kerstreces af te ronden. Hij schrijft nu dat het uiterlijk begin februari wordt.

De zaak spitst zich toe op de eventuele bemoeienis van toenmalig minister Opstelten met de beslissing van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen, nadat die uitspraken had gedaan over "minder Marokkanen".

Het technische deel van het onderzoek wordt gedaan door Deloitte, en Grapperhaus meldt aan de Kamer dat dat bureau de oorspronkelijke planning niet haalt.

Het hof in Den Haag bepaalde in oktober dat de behandeling van de zaak-Wilders zou worden uitgesteld tot 9 december, dat is volgende week maandag. Het hof wilde eerst de zoektocht afwachten naar stukken bij het OM en het ministerie van Justitie. Die zoektocht is dus niet voor volgende week klaar.