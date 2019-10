Uitspraak in zaak-Wilders uitgesteld, hof wil wachten op stukken

Het gerechtshof heeft de behandeling van het hoger beroep tegen Geert Wilders in ieder geval tot 9 december uitgesteld.

Het Openbaar Ministerie moet voor die tijd verslag uitbrengen van een zoektocht naar stukken bij het OM en het departement van Justitie, die erop zouden duiden dat de voormalige minister van Justitie Opstelten en zijn ambtenaren in 2014 invloed op het OM hebben uitgeoefend, om Wilders te vervolgen voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak.

Als er bij die zoektocht tot nu toe onbekende stukken boven water komen, moeten die voor maandag naar het hof worden gestuurd.

WOB-procedure

De verdediging had het hof ook gevraagd de uitspraak van een hoger beroep in een WOB-procedure van RTL Nieuws, op 22 november, af te wachten. Het hof vindt dat niet nodig, omdat de "noodzaak daarvan niet is gebleken".

Voor vandaag stond de laatste dag van het proces in deze langlopende zaak gepland. Daarna zou het hof uitspraak doen. Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hadden om uitstel daarvan gevraagd, omdat ze alle documenten over de vervolging boven water willen hebben.

Volgens de verdediging is er sprake van een politiek proces omdat minister Opstelten en zijn ambtenaren zich met de zaak hebben bemoeid. Het OM ontkent ten stelligste dat sprake is van een politiek proces.