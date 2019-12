Trump haalt hard uit naar Macron bij start NAVO-top

De Amerikaanse president Trump heeft bij de opening van de NAVO-top in Londen hard uitgehaald naar de Franse president Macron. Die noemde de NAVO onlangs hersendood en zei dat Europa aan de rand van de afgrond staat. Trump noemde die uitspraak zeer onbeschoft. Volgens Trump heeft Frankrijk de NAVO het hardst nodig van iedereen.

Vandaag is de eerste dag van de tweedaagse NAVO-top in Londen. Het is een beladen bijeenkomst. Het militaire samenwerkingsverband tussen (inmiddels) 29 landen bestaat 70 jaar, maar staat ook onder druk door onenigheid en meningsverschillen.

Defensie uitgaven

Belangrijk thema zijn opnieuw de defensie-uitgaven. De afgesproken norm is dat ieder land twee procent van het bruto nationaal product aan defensie uitgeeft, maar die norm wordt door veruit de meeste landen nog niet gehaald.

Volgens secretaris-generaal Stoltenberg zit er wel vooruitgang in. Dit jaar halen negen landen de twee procent-norm, ten opzichte van drie een aantal jaar geleden. De meeste landen zijn van plan om in 2024 aan de norm te voldoen.

Turkije

Ander discussiepunt is de Turkse aanval op het buurland Syrië, waar de NAVO-partners niet over waren ingelicht. Ook de Turkse aankoop van een Russisch antiraketsysteem viel slecht bij veel bondgenoten.

Kort voor aanvang van de top zei de Turkse president Erdogan dat hij van de bondgenoten volledige steun eist in het gevecht tegen terroristen. Daarmee doelt Erdogan op Koerdische strijdgroepen. Krijgt Turkije geen steun van andere NAVO-lidstaten, dan zal het land zich keren tegen de plannen voor de verdediging van de Baltische landen.