Macron: NAVO is hersendood en Europa staat aan rand van de afgrond

Volgens de Franse president Macron is de NAVO "hersendood" en staat Europa aan "de rand van de afgrond". Tegenover tijdschrift The Economist uit hij zijn zorgen over het gebrek aan afstemming tussen Europa en de VS en over de unilaterale actie in Noordoost-Syrië door NAVO-lid Turkije.

Het Franse staatshoofd stelt dat Amerika de Europese lidstaten de rug toekeert. Dat liet het land volgens Macron zien toen het zijn troepen uit Noordoost-Syrië weghaalde, waarmee het de Koerdische partners liet vallen.

Macron zegt verder dat Europa met president Trump voor het eerst te maken heeft met een Amerikaanse president die "ons idee van het Europese project niet deelt". En dat terwijl het continent zich moet zien te verhouden tot een groeiend China, autoritaire regimes in Rusland en Turkije, en van binnenuit verzwakt wordt door de brexit en politieke instabiliteit. Deze mix was vijf jaar geleden nog ondenkbaar, zegt Macron.

Europa moet daarom niet langer rekenen op bescherming van NAVO-bondgenoot Amerika en zichzelf meer als geopolitieke macht gaan zien, zegt hij. Anders zal Europa "niet langer zijn lot in eigen hand hebben".

Turkije in Syrië

Hij noemt de inval van vorige maand een "ongecoördineerde agressieve actie" van Turkije in een gebied waar "onze belangen op het spel staan". "Er is totaal geen coördinatie in het strategische besluitvormingsproces tussen de VS en zijn NAVO-bondgenoten", stelt Macron.

Op de vraag of hij nog gelooft in artikel 5 - een aanval op één lidstaat is een aanval op alle lidstaten - antwoordt Macron dat hij dat niet weet.

Wat wilde Turkije eigenlijk met de inval bereiken?