Jeugdzorginstelling Hoenderloo sluit, toekomst 400 medewerkers onzeker

Jeugdzorgorganisatie de Hoenderloo Groep in de plaatsen Hoenderloo en Deelen gaat sluiten. Ruim tweehonderd jongeren die nu bij de instelling verblijven, worden elders opgevangen. Wat de gevolgen zijn voor de vierhonderd medewerkers, is nog onduidelijk.

Overkoepelende organisatie Pluryn spreekt van een moeilijk besluit, maar noemt de sluiting "onvermijdelijk". Dat heeft onder meer te maken met de slechte financiële situatie van de Hoenderloo Groep. De organisatie stevent af op een tekort van 4 miljoen euro op de begroting.

'Verharde jongeren'

Daarnaast zijn er problemen met de kwaliteit van de zorg. Vorig jaar werd de instelling op de vingers getikt door de inspectie vanwege strenge straffen. Jongeren moesten bijvoorbeeld urenlang stilzitten aan tafel na slecht gedrag. Volgens Pluryn zijn er maatregelen genomen, maar is er onvoldoende verbeterd. "Daardoor kan de kwaliteit van de zorg aan de jongeren in het geding komen."

Een ander probleem is volgens Pluryn dat er steeds meer "verharde jongeren met een complexe zorgvraag" bij de Hoenderloo Groep komen. Die hebben intensieve behandeling in kleine groepen nodig, maar volgens Pluryn krijgt de organisatie daar niet genoeg geld voor.

Doorstromen

Op dit moment zijn 214 jongeren in behandeling bij de instelling. "Meestal duurt een behandeling negen maanden tot anderhalf jaar", zegt Marian Draaisma van Pluryn tegen Omroep Gelderland. "Volgend jaar lopen de meeste behandelingen af. Er komen dan geen nieuwe jongeren meer naar Hoenderloo en Deelen." In de loop van 2020 moeten de deuren van die locaties sluiten. De verwachting is dat de meeste jongeren dan zijn doorgestroomd naar bijvoorbeeld opvang thuis of andere behandelcentra.

Met het personeel op de twee locaties worden gesprekken gevoerd om te bekijken of ze elders in het bedrijf aan de slag kunnen. Het is nog niet bekend of er gedwongen ontslagen vallen.

CNV Zorg & Welzijn maakt zich zorgen over de gevolgen voor de jongeren en de medewerkers. "Wij zitten daarom morgen al bij de werkgever aan tafel om te spreken over de opvang van de gevolgen voor medewerkers", meldt CNV-bestuurder Oscar Overbeek.