Gelderse jeugdzorginstelling strafte kinderen met zit-straf

Kinderen in jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep in het Gelderse Deelen die zich slecht gedroegen, moesten urenlang stilzitten aan tafel. Dat hebben bezorgde ouders gemeld aan dagblad De Stentor.

De instelling bevestigt in een reactie op de site dat dit incidenteel gebeurde in woongroepen in Deelen, maar dat deze methode nu niet meer wordt toegepast. In de instelling wonen kinderen met ernstige gedragsproblemen, die daar door de rechter zijn geplaatst.

De Stentor sprak met meerdere ouders, die anoniem willen blijven. Volgens hen moesten kinderen urenlang stilzitten aan een eettafel en mochten ze niets zeggen. Een van de kinderen kreeg de straf omdat hij te laat terug was bij zijn woongroep door een lekke band. "Ik heb gedreigd ze aan te klagen wegens kindermishandeling", zegt zijn moeder in de krant. "Toen was het afgelopen."

De vader van een ander kind zegt afgelopen jaar meerdere keren gezien te hebben dat kinderen de straf hebben gekregen. "Ik ben twintig tot dertig keer op de woongroep geweest en heb tijdens meer dan de helft van die keren zo'n knul met zijn handen op tafel roerloos voor zich uit zien staren."

Trauma's

Volgens deskundigen die De Stentor heeft gesproken is zo'n straf in strijd met de wet en niet goed voor het kind. "Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat hersenen van de jongeren die in deze instellingen verblijven vaak vanwege trauma's anders werken dan die van 'gezonde' kinderen. Het gevolg is dat ze minder reageren op straffen'' zegt een van hen in de krant.

In een reactie zegt de instelling soms "te kiezen voor een time-out om ongewenste situaties te doorbreken. Om bij een time-out het apart gaan van de groep te voorkomen, wordt een jongere voor korte tijd wel eens elders in de ruimte op een stoel of aan een tafel gezet. Langdurig aan tafel zitten als strafmaatregel kwam incidenteel voor, maar wordt binnen De Hoenderloo Groep niet meer toegepast".