Twee ceo's in bedrijfstop: moderne keuze of compromis?

Omdat gedeeld leiderschap nog relatief weinig voorkomt, is het lastig te zeggen of het werkt of niet, vindt hoogleraar Harry Gerretsen die samen met Stoker een boek schreef over leiderschap. Volgens hem werpt de constructie de vraag op of het een keuze is uit kracht of zwakte.

"Het zal vaak een compromis zijn, omdat ze er bij de selectie niet uitkwamen. Dan krijg je een combinatie van een ervaren rots en een relatieve nieuwkomer als ceo. Dat kan elkaar aanvullen, maar het is niet voor niets dat er uiteindelijk vaak één ceo is. Want het is in de praktijk best lastig om gedeelde standpunten in te nemen."