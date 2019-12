Twee nieuwe bestuursvoorzitters bij DSM in plaats van één

Chemie- en biotechnologiebedrijf DSM voert een wissel door aan de top. Topman Feike Sijbesma stapt in februari op, na bijna dertien jaar. Daar krijgt het bedrijf twee bestuursvoorzitters voor terug: Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze.

Vertrekkend topman Sijbesma (60) laat een ander bedrijf achter dan waar hij jaren geleden aan het roer kwam. Onder zijn leiding is de onderneming zich minder gaan richten op de massaproductie van chemicaliën, en meer op voeding.

Bekenden

Vanaf februari komend jaar heeft de Limburgse multinational dus twee 'co-ceo's. Dat is niet gebruikelijk, maar het komt vaker voor. Het Amerikaanse Whole Foods en Deutsche Bank hebben deze constructie ook gehad. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf Samsung heeft er zelfs drie.

Matchett en De Vreeze zijn geen vreemden voor het bedrijf, of voor elkaar. Matchett, die de Britse, Franse en Zwitserse nationaliteit heeft, is sinds 2014 financieel directeur van DSM. De Nederlander De Vreeze kwam al in 1990 bij het bedrijf werken. Hij heeft ervaring aan de operationele kant. Ze hebben dus al enige jaren kunnen samenwerken. Volgens het bedrijf vullen ze elkaar goed aan.

Het vertrek van Sijbesma stond niet met pen in de agenda, maar komt ook niet volledig uit de lucht vallen na zijn lange periode aan het roer. De keuze voor zijn opvolgers is afgelopen weekend pas gevallen. Wat Sijbesma na zijn vertrek gaat doen is nog niet duidelijk. "Ik maak mijn nieuwe betrekkingen later bekend."