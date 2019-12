ME ingezet na ongeregeldheden in Haagse wijk Duindorp

In de Haagse wijk Duindorp is het gisteravond tot ongeveer middernacht onrustig geweest. Er zijn containers en afvalbakken in brand gestoken en een bushalte is vernield.

De ME is ingezet en lokale media melden dat het daarna weer rustig werd. De politie wilde gisteravond niets zeggen over de inzet van de ME. Wel "rommelde" het volgens de politie in de woonwijk, maar was de situatie nog niet alarmerend.

Op foto's is te zien dat de politie de wijk gedeeltelijk heeft afgesloten. Opgeworpen barricades zijn verwijderd.

Vreugdevuren

Zaterdagavond was het ook al onrustig in de Haagse woonwijk. De vermoedelijke oorzaak is onvrede over het besluit om voor de jaarwisseling geen grote vuurstapel meer te bouwen. In verband met de eisen die de gemeente dit jaar aan de vreugdevuren heeft gesteld, trok Duindorp vrijdag de stekker uit dat plan.

In Duindorp en Scheveningen worden elk jaar vreugdevuren georganiseerd om het nieuwe jaar in te luiden. De twee wijken probeerden elkaar de afgelopen jaren te verslaan in een competitie wie de hoogste vuurstapel kon bouwen. Vorig jaar ging dat mis: de vreugdevuren bleken veel hoger dan was afgesproken met de gemeente en in Scheveningen ontstond er een vonkenregen.