Veel klachten over online shoppen, vooral late bezorging of verkeerde levering

Nederlanders zijn lang niet altijd tevreden over online shoppen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet ieder jaar onderzoek naar de ervaring van consumenten met webwinkels en constateert dat de helft van de consumenten die in 2019 wel eens iets online hebben gekocht, daar klachten over heeft.

De grootste irritatie is de te late levering van de bestelling. Een derde van de consumenten klaagt daarover. Ook technische problemen met de website en verkeerde of beschadigde leveringen staan hoog op het klachtenlijstje.

Meer en duurder

Online winkelen wordt steeds populairder. Van de 5600 mensen die het CBS in dit onderzoek ondervroeg, zei 79 procent dat ze dit jaar iets online hadden gekocht. Omgerekend naar de volledige bevolking komt dat neer op 11,8 miljoen Nederlanders. In 2015 had 70 procent van de consumenten iets online gekocht.

Verder geven consumenten online ook meer uit. Niet alleen omdat er meer online wordt gekocht, maar ook omdat het aankoopbedrag gemiddeld hoger is. Dit jaar kocht 23 procent van de consumenten iets online in de prijsklasse tussen 100 en 500 euro, in 2015 was dat nog 20 procent.

Kleding, reizen en tickets

Het geld wordt vooral besteed aan kleding of sportartikelen (55 procent), reizen en vakanties (52 procent) en kaartjes voor evenementen (47 procent). 35 procent van de Nederlanders bestelt weleens via internet een maaltijd bij een restaurant, een fastfoodketen of een organisatie die maaltijden bezorgt.

Zo'n 2,2 miljoen Nederlanders hebben afgelopen jaar niets online besteld. 80 procent van hen bezoekt liever een fysieke winkel waar ze het product kunnen zien en aanraken.

Bijna 30 procent is bezorgd over privacy en veiligheid en wil geen persoonlijke data of creditcardgegevens afgeven. Meer dan 25 procent zei ook niet te weten hoe online winkelen werkt.