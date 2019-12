Zeker 14 kerkgangers doodgeschoten in Burkina Faso

Bij een aanval op een katholieke kerk in het oosten van Burkina Faso zijn zeker veertien mensen doodgeschoten. Onder de doden zijn tieners, melden overheidsfunctionarissen.

De aanval was in het dorp Foutouri, in de regio Est, tijdens de ochtendmis. Het is niet duidelijk wie de schutters zijn en welke groepering erachter zit.

In delen van Burkina Faso zijn er sinds een jaar regelmatig aanvallen van jihadistische strijders. Veel jihadisten komen uit buurland Mali en hebben banden met Islamitische Staat of Al-Qaida. Christenen zijn vaker doelwit bij aanvallen.

Vorige maand werden in dezelfde regio tientallen mijnwerkers doodgeschoten. Hun konvooi met vijf bussen werd geëscorteerd door het leger, maar kwam terecht in een hinderlaag.