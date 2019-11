Tientallen mijnwerkers doodgeschoten in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn tientallen mijnwerkers in een hinderlaag doodgeschoten. Ze reden in een konvooi van vijf bussen, begeleid door het leger.

Een van de bussen zou in de oostelijke regio Est op een bermbom zijn gereden, waarna gewapende mannen het vuur openden. Op de plek van de hinderlaag zou geen telefoonverkeer mogelijk zijn geweest.

Volgens de gouverneur zijn er zeker 37 burgers omgekomen en nog eens tientallen gewond. De slachtoffers werkten voor een Canadees mijnbedrijf. Hoeveel militairen omgekomen zijn, is nog onduidelijk.

Burkina Faso lijdt al drie jaar onder het geweld van jihadistische groeperingen. Veel jihadisten zijn afkomstig uit buurland Mali. De afgelopen maanden zijn volgens VN-cijfers meer dan een kwart miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld.

Begin vorige maand pleegden gewapende strijders een aanslag op een goudmijn in de provincie Soum. Ook toen kwamen tientallen mensen om het leven.