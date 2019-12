Gewone burgers worden deeltijd-militair in Polen: 'Dit schrikt Rusland af'

Het is een koude zaterdagochtend in Goniadz, een normaal vrijwel uitgestorven stadje in het oosten van Polen. Toch is deze zaterdagochtend niet normaal: honderden soldaten marcheren over het centrale plein. De minister van Onderwijs is er, net als een aantal hoge militairen. Alles voor het nieuwste paradepaardje van het Poolse leger.

Dat is geen nieuw high-tech wapen of tank. Het zijn de militairen zelf. Ze bestaan niet uit professionele elitesoldaten, maar gewone mensen met banen als leraar of elektricien. Vandaag worden ze als vrijwilliger deel van de territoriale defensietroepen door trouw te zweren aan het Poolse leger.

Honderden miljoenen

"Hopelijk gebeurt het nooit," zegt Weronika Kostieniewicz, "maar als er een oorlog komt, dan zal er paniek uitbreken. Wij zullen dan dicht bij de mensen zijn en altijd voor ze klaarstaan."

In het normale leven is de goedlachse blonde vrouw van rond de dertig ingenieur, maar vanaf vandaag zal ze iedere maand één weekend trainen als militair. "Ik ben altijd gefascineerd geweest door soldaten. Zij zijn op elk moment bereid hun leven te geven voor het vaderland."

Het is in Nederland moeilijk voorstelbaar: in een plaatsje van nog geen 2000 inwoners zestig nieuwe burgersoldaten installeren. En niet alleen in Goniadz is dit weekend een beëdiging van vrijwillige soldaten, het gebeurt in nog vijf plaatsen in Polen. Het vrijwilligersleger telt inmiddels tienduizenden militairen en de kosten zijn honderden miljoenen euro's.

Damian Roszko is in het dagelijkse leven gymleraar, maar daarnaast is hij actief in het leger: