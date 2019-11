SPD kiest onverwachts kritisch duo als leiders

De Duitse sociaal-democratische partij SPD krijgt twee nieuwe partijleiders die kritisch zijn over de regering van Angela Merkel. De leden stemden met een nipte meerderheid van 54 procent voor het relatief onbekende duo Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken. Hun tegenstanders, de huidige minister van Financiën Olaf Scholz en provinciale politica Klara Geywitz, kregen zo'n 45 procent van de stemmen.

Met de verkiezing breekt een spannende tijd aan voor de regering van bondskanselier Merkel, die bestaat uit een coalitie van Merkels partij CDU en de SPD. De nieuwe leiders Walter-Borjans en Esken, beiden uit de linkervleugel van de partij, zijn behoorlijk kritisch op het regeringsbeleid. Vooral Esken heeft zich tegen de coalitie uitgesproken, maar ook Walter-Borjans heeft laten doorschemeren dat ze op zijn minst het coalitieakkoord willen opbreken en opnieuw willen onderhandelen.

Partijvoorzitter van de CDU Kramp-Karrenbauer heeft al aangegeven dat ze daartoe niet bereid is. In hun toespraak na de overwinning sloegen de nieuwe SP-leiders wel een verzoenende toon aan. "We moeten bruggen bouwen", zegt Walter-Borjans. Tijdens een partijcongres volgende week worden de twee officieel benoemd.

Saaie man en saaie vrouw

Aan de verkiezing deden maar weinig kopstukken uit de partij mee. Buiten minister Scholz was geen van de prominenten bereid deze taak op zich te nemen. De partij staat er slecht voor. Bij verkiezingen in het oosten van het land haalde de SPD zelfs resultaten onder de 10 procent.

Correspondent Wouter Zwart zegt dat SPD in een crisis is beland. "De critici zijn het er wel over eens dat de partij momenteel stuurloos, kleurloos en leiderloos is. En met de kandidaten van vandaag kon je kiezen tussen een saaie man met een saaie vrouw en nóg een saaie man en saaie vrouw. Er zijn binnen de partij geen jonge, enthousiaste mensen die de partij de 21ste eeuw in kunnen loodsen."

AFD

Niet alleen de SPD heeft nieuwe kopstukken gekozen, ook de rechts-populistische Alternative für Deutschland had een wisseling van de wacht. Tino Chrupalla, een parlementariër uit de oostelijke deelstaat Saksen, werd gekozen als een van de partijleiders, naast de huidige landelijk leider Jörg Meuthen.

Chrupalla zei in een toespraak dat het belangrijk is dat de leiding van de AFD bestaat uit afgevaardigden uit het westen en oosten. Meuthen werd herkozen. Hij zegt een duidelijk doel te hebben voor de grootste oppositiepartij in de Bondsdag. "We moeten klaar zijn om te regeren. Dat is onze belangrijkste taak voor de komende twee jaar. Mijn lijn is conservatief, vreedzaam en vaderlandslievend."