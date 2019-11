Vreugde én onbegrip bij Nederlandse Surinamers over Bouterse-vonnis

De meeste bellers zijn voor de Surinaamse president en het programma wordt uiteindelijk een uur verlengd om ander geluid te laten horen. De toon is veelal fel. Ene 'Kwaku X' roept mensen op om "met hun poten" af te blijven van Bouterse. "Wij gaan hem halen, wij gaan hem eren. Hij is de koning van Suriname, de nieuwe koning."

Tv-programma Nieuwsuur sprak gisteren met klanten van een Surinaamse eetgelegenheid in Amsterdam die Bouterse ook nog steunen. "Het is zo lang geleden. Ik kan me niet herinneren dat er iets verkeerd gegaan is." Dat Bouterse verantwoordelijk is voor vijftien doden, maakt hem niet uit. "Dat heeft Piet Hein (zeevaarder in de VOC-tijd, red.) toch ook gedaan? Hij heeft er toch ook een paar geklaard?"

Een ander: "Het is een man die probeert zijn best te doen voor Suriname. Er is geen andere. Bouterse is een leider, een vader voor Suriname. Nee, hij is geen moordenaar."