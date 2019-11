Zoektocht naar overlevenden van aardbeving Albanië stopgezet

De zoektocht naar overlevenden van de aardbeving dinsdag in Albanië is stopgezet. Er zijn 51 doden geteld, ongeveer 2000 mensen raakten gewond.

Er zouden geen lichamen meer onder het puin liggen. Ten minste 4000 mensen zijn dakloos geraakt. Een deel van hen is opgevangen in hotels. Andere vonden onderdak in het oosten van het land of in buurland Kosovo.

Volgens premier Rama zijn bijna 1500 gebouwen in de hoofdstad Tirana zwaar beschadigd. Ook in de nabijgelegen stad Durrës zijn honderden huizen onbewoonbaar.

Nieuwe wet

De regering heeft financiële compensatie beloofd aan nabestaanden van de slachtoffers. Ook is er een nieuwe wet in de maak op basis waarvan investeerders en architecten kunnen worden veroordeeld als ze zich niet houden aan de regels voor bouwen en constructie.

De aardbeving met een kracht van 6,4 richtte dinsdag veel schade aan. De grond begon te trillen in de vroege ochtend, toen veel mensen nog lagen te slapen. Slachtoffers kwamen vast te zitten in ingestorte gebouwen. Er volgden nog vele naschokken.