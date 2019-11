VS-ambassadeur Hoekstra op FvD-congres: meer geld naar defensie

"Jullie moeten meer betalen voor defensie", zei Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland op het congres van Forum voor Democratie in Barneveld. Hij herhaalde als gastspreker op het congres dat Nederland twee procent van zijn bruto nationaal product aan defensie moet uitgeven, in overeenstemming met de NAVO-norm. "Wij gaan voor de twee procent", reageerde partijleider Thierry Baudet.

De ambassadeur is een van de opvallende sprekers op de ledenvergadering van FvD, die met meer dan 2000 bezoekers druk bezocht is. Hoekstra begon zijn speech met de vraag waarom hij naar het partijcongres van Forum is gekomen. "Simpel, jullie hebben me uitgenodigd. Ik besloot te komen." Dat doet Hoekstra, omdat hij zo veel mogelijk over Nederland wil leren, zegt hij. "En ik deel de visie van Amerika waar ik kan."

Zijn verhaal ging verder over het vernieuwen van de transatlantische relatie tussen de VS en Europa. Die bestaat uit gedeelde waarden, economische samenwerking en sterk veiligheidsbeleid, stelde hij.

Hoekstra noemde China en Rusland als bedreigingen en hamerde dus op meer investeringen in defensie. "Een Europees leger supporten wij niet", zei Hoekstra. Ook sprak hij over populisme en kreeg hij een lang applaus toen hij zich vertegenwoordiger van zijn president, Donald Trump, noemde.

Rumoerig jaar

Aan het begin van de middag zong Lange Frans een voor FvD aangepaste versie van zijn lied Het land van, begeleid door Baudet op piano. Voor het openbare congres werd een besloten ledenvergadering gehouden.

Andere sprekers op het congres zijn de Belgische politicus Theo Francken van N-VA, die zich anders dan Baudet uitsprak tegen een Nexit, 'blokkeerfriezin' Jenny Douwes, oud-politieman Klaas Wilting en partijleider Baudet. Forum hoopt tijdens het partijcongres het vizier weer op de toekomst te richten na een rumoerig jaar. FvD werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart de grootste partij van Nederland, maar kwam alleen in Limburg in het provinciebestuur.

Enkele maanden later splitste mede-oprichter Henk Otten zich af na ruzie met Baudet. Hij nam twee senatoren mee naar zijn Groep Otten en ook in verschillende provincies kozen enkele FvD'ers de kant van Otten.

Het partijcongres van Forum voor Democratie is live te volgen op NPO Politiek