Een norm van acht keer meer PFAS in de grond, hoe veilig is dat?

De strenge PFAS-norm is verruimd, zodat de bouwers en baggeraars weer aan de slag kunnen. Die reageren gematigd positief en ingewijden denken dat driekwart van het bouw- en baggerwerk hierdoor weer door kan gaan.

Die eerste strenge norm werd in eerste instantie ingesteld omdat er zorgen waren over de giftige stoffengroep PFAS. Het was mogelijk kankerverwekkend. Kan de norm dan wel zomaar worden opgerekt naar 0,8?

De norm van 0,1 'had niks met veiligheid te maken'.

"Acht keer zo hoog klinkt alsof het in één keer veel hoger is, maar acht keer een heel klein beetje is nog steeds een relatief lage concentratie", zegt Arjen Wintersen van het RIVM.

Hans Slenders, van het expertisecentrum PFAS: "Die norm van 0,1 was zo laag, dat had niks te maken met wat er maximaal veilig was". Zo'n lage norm is beleid bij stoffen waar we nog weinig van weten. Dan geldt de laagst meetbare waarde, in dit geval 0,1, om ervoor te zorgen dat de grond niet verder vervuild raakt.

"Daarom is acht keer zo veel ook niet helemaal de goede term", zegt Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. "Eigenlijk stond de norm op nul", zegt hij. Alleen als er aantoonbaar géén PFAS in de grond zat, mocht je het zonder gedoe verplaatsen.

'Blij verrast'

Nu is de norm dus 0,8 - nog steeds minder dan een miljoenste deel van een gram. Volgens De Boer is dat nog steeds veilig.

"Het is altijd moeilijk om je daar een voorstelling van te maken", zegt hij. "Maar neem bijvoorbeeld een bouwvakker. Die staat te spitten in de grond. Stel, je krijgt elke dag een kilo grond over je heen met deze hoeveelheid PFAS erin, en stel dat alles wordt opgenomen in je bloed, dan nog is het veilig".

Ook Annemarie van Wezel, hoogleraar milieu ecologie aan de Universiteit van Amsterdam vindt het verstandig dat de norm is verruimd, ook vanwege de problemen die het de lage norm veroorzaakte. "We zitten nog aan de veilige kant, het zit een factor 10 onder wat we inschatten als veilig".

De Boer heeft het, omdat het gaat over verschillende stoffen, in sommige gevallen zelfs over een factor 100.