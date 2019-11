PFAS-norm omhoog: 'Maar dit komt te laat, dit jaar is eigenlijk al verloren'

De verachtvoudiging van de 'PFAS-norm' zou de bouw na een impasse weer op gang moeten helpen. Toch gaat bij veel bouwbedrijven de vlag niet uit. "Dit komt gewoon te laat. Dit jaar heb je verloren", zegt Marco de Rijk van Niezen Transport.

Eerst even terug naar oktober. Toen maakten veel Nederlanders kennis met de term PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Het kabinet legde de bouw een scherpe norm op: als meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit, mag er geen grond meer verplaatst worden.

Concreet betekende dit dat de bouw in Nederland op zijn gat lag, want meer dan 85 procent van de getest grond zat boven die norm. Daardoor kwamen veel bouwprojecten voor bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven stil te liggen.

Vandaag werd bekend dat de PFAS-norm omhoog gaat naar 0,8 microgram per kilo grond. Minister Van Veldhoven heeft hier onderzoek naar laten doen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het onafhankelijke onderzoeksinstituut Deltares. De grote vraag is nu of deze verhoging voldoende is.

'Geeft lucht, maar problemen blijven'

"Acht keer hoger, dat lijkt heel wat. Maar per saldo heb je het dan alsnog over een best lage grenswaarde", zegt Paul Vogelaar, directeur bij Van Oord, een groot baggerbedrijf. "Het geeft lucht, zeker voor kleine projecten. Maar ik denk dat er voor grotere projecten problemen blijven bestaan."