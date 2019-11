PFAS-norm fors verhoogd, oplossing voor veel bouwprojecten

Het kabinet wil de zogenoemde PFAS-norm fors verhogen om de bouw vlot te trekken. De norm wordt verachtvoudigd naar 0,8 microgram per kilo grond, bevestigen bronnen in Den Haag.

Ingewijden denken dat driekwart van de bouwwerkzaamheden die nu stilliggen weer door kan. Het is de bedoeling dat het kabinetsbesluit morgen officieel naar buiten komt.

Sinds oktober geldt er een scherpe norm voor PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit, mag er geen grond worden verplaatst.

Meer dan 85 procent van de geteste grond zit boven die strenge norm. Daardoor kregen bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven er last van en kwamen veel projecten stil te liggen.

De actiegroep Grond in Verzet noemt de maatregel van het kabinet een mooi begin. "Maar of het genoeg is, weet ik nog niet", zegt woordvoerder Klaas Kooiker. "Dat hangt af van de voorwaarden die aan de 0,8 procent zitten. Dit had een maand eerder gemoeten."

'Verhogen veilig'

Het kabinet heeft na onderzoek van het RIVM besloten dat het veilig is om die norm van 0,1 te verhogen naar 0,8, in elk geval tijdelijk.

In de coalitie klinkt opluchting omdat de norm nu omhoog gaat, maar ook gemor. Sommigen vinden dat het te lang heeft geduurd voordat minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) de strenge norm weer aanpaste. De bouw heeft daar te lang last van gehad, menen zij.

Nieuwsuur gaat vanavond verder in op de problematiek met PFAS.