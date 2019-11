Björn belooft: nieuwe ABBA-nummers komen écht in 2020

Goed en slecht nieuws voor ABBA-fans: de nieuwe liedjes waar ze al ruim anderhalf jaar op wachten, komen er eindelijk aan, maar wel pas volgend jaar.

De leden van Zweedse popgroep schreven vorig jaar april op Instagram dat ze weer de studio in waren gedoken en twee nieuwe nummers hadden opgenomen. De ballad I Still Have Faith In You en het uptemponummer Don't Shut Me Down zouden in december uitkomen. Sindsdien werd de release zonder opgaaf van reden keer op keer uitgesteld.

In een interview met het Duitse persbureau DPA belooft bandlid en componist Björn Ulvaeus nu dat de tracks in 2020 echt te beluisteren zijn. "Volgend jaar, absoluut. Dat kan ik met de hand op het hart zeggen." Details over de nummers of de verschijningsdatum gaf hij verder niet.