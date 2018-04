ABBA brengt voor het eerst in 35 jaar nieuwe nummers uit

"Na zo'n 35 jaar voelden we alle vier dat het leuk zou zijn om de krachten weer te bundelen en de opnamestudio in te gaan", zo valt in het bericht te lezen. "Het was alsof de tijd had stilgestaan en dat we slechts een korte vakantie hadden gehad."

De opnamesessies hebben geleid tot twee nieuwe nummers. Van een daarvan is de naam bekendgemaakt: I still have faith in you. De bandleden Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid zullen het als hologrammen zingen in een productie van de Amerikaanse zender NBC. De BBC zendt de productie in december uit.

In de jaren 70 was ABBA wereldwijd ongekend populair. In 1982 ging de band uit elkaar. In 2016 besloten de leden van de popgroep weer te gaan samenwerken: niet met een reeks optredens, maar in een digitaal experiment.