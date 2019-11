Kim Jong-un in zijn nopjes met rakettest

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft volgens het staatspersbureau van Noord-Korea met grote tevredenheid gekeken naar een recente nieuwe raketproef.

Het regime in Pyongyang vuurde gisteren vanaf de oostkust twee projectielen de zee in. Het Zuid-Koreaanse leger vermoedt dat Kim een nieuwe proef zijn meervoudige lanceerinstallatie opnieuw wilde testen. Er werden drie keer eerder testen met het systeem gedaan. De laatste keer was op 31 oktober.

Volgens het staatspersbureau is het systeem "enorm betrouwbaar" en blikte Kim positief terug.

De gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zitten nog steeds in een impasse. Kim heeft de Amerikaanse president Trump een deadline tot het einde van het jaar gegeven, in de hoop de onderhandelingen vlot te trekken.

Dat lijkt vooralsnog niet te slagen. Een bijeenkomst over het nucleaire programma van Pyongyang tussen afgevaardigden van de VS en Noord-Korea liep vorige maand op niets uit.