Weer Noord-Koreaanse rakettest

Noord-Korea heeft opnieuw raketten gelanceerd. De raketproef was gisteren al, maar het regime in Pyongyang is nu met een verklaring erover naar buiten gekomen. Het zou gaan om de derde proef met een meervoudig lanceersysteem, waarmee volgens leider Kim Jong-un de mogelijkheden groter worden om buitenlandse doelen met verrassingsaanvallen te vernietigen.

Gisteren merkten Zuid-Korea en Japan de raketproef al op. Beide landen signaleerden de lancering van twee projectielen vanuit een gebied in de buurt van hoofdstad Pyongyang. De raketten legden meer dan 200 kilometer afstand af en kwamen uiteindelijk in zee ten oosten van Noord-Korea terecht.

Eerdere tests met het lanceersysteem waren in augustus en september. Volgens Kim Jong-un nadert het systeem perfectie en biedt het de mogelijkheid om continu raketten af te vuren en "de vijand totaal te vernietigen met superkracht."

Deadline

Noord-Korea is nog steeds in onderhandeling met de VS over denuclearisatie, en de bijbehorende verlichting van sancties. Kim Jong-un vindt dat het langzaam gaat en heeft de VS een deadline gegeven van 31 december. Experts verwachten dat hij de komende weken vaker proeven zal houden om de VS onder druk te zetten.

Vorige maand deed Noord-Korea ook een proef met een lancering vanaf een onderzeeër.