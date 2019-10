Noord-Korea lanceert weer raket, mogelijk vanaf onderzeeër

Noord-Korea heeft weer een rakettest gedaan. De raket is mogelijk gelanceerd vanaf een onderzeeër, zegt Zuid-Korea, dat de raket heeft gedetecteerd. De raket is 450 kilometer verderop terechtgekomen in Japanse wateren.

Pyongyang doet al langere tijd onderzoek naar de mogelijkheid om raketten vanaf onderzeeërs te lanceren.

Volgens de Japanse premier Abe ging het om twee raketten. Voor zover bekend is er geen schade aangericht.

Besprekingen met VS

De lancering komt op een bijzonder moment; de afgelopen dagen werd bekend dat Amerikaanse en Noord-Koreaanse vertegenwoordigers weer met elkaar gaan praten over het hervatten van de besprekingen over het nucleaire programma van Pyongyang.

De Verenigde Staten willen dat Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. De VS heeft de rakettesten van het land geregeld veroordeeld.