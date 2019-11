De witte of gele lijnen volgen? 'Rijhulpsysteem weet het misschien niet'

Van alle nieuwe auto's is ongeveer de helft voorzien van technische hulpmiddelen. Zoals adaptive cruisecontrol (de auto past zelf zijn snelheid aan als de cruisecontrol is ingeschakeld) en een noodremsysteem (de auto maakt uit zichzelf een noodstop). De systemen voeren hun taken uit op basis van eigen waarnemingen, met behulp van camera's en sensoren.

Volgens de OvV is een deel van deze systemen nog niet volledig uitontwikkeld als ze worden toegepast. Dit gegeven in combinatie met onervarenheid van gebruikers is volgens de raad riskant.

In deze video van de OvV zie je animaties van een aantal echt gebeurde ongelukken door problemen met of blind vertrouwen in rijhulpsystemen: