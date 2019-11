Onderzoeksraad: automobilisten kunnen niet overweg met hulpsystemen

Moderne rijhulpsystemen in auto's kunnen tot risicovolle situaties leiden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft vastgesteld dat een deel van de zogenoemde 'Advanced Driver Assistance Systems' vaak niet volledig zijn uitontwikkeld als ze in auto's worden toegepast. Ook blijkt dat veel automobilisten die met zulke systemen rijden, niet weten wat de hulpsystemen kunnen.

Van alle nieuwe auto's is ongeveer de helft voorzien van technische hulpmiddelen, zoals adaptive cruisecontrol (de auto past zelf zijn snelheid aan als de cruisecontrol is ingeschakeld) en een noodremsysteem (de auto maakt uit zichzelf een noodstop). De systemen voeren hun taken uit op basis van hun eigen waarnemingen, met behulp van camera's en sensoren.

De automatisering zou autorijden makkelijker moeten maken, maar leidt in de praktijk vaak tot verwarring en gevaarlijke situaties. De bestuurder wordt geacht in te grijpen als het misgaat, maar heeft daar vaak de kennis en ook de concentratie niet voor. Want doordat ze gaan vertrouwen op de hulpmiddelen, zijn ze in de praktijk vaak minder alert.

Onvoldoende voorlichting

Als mensen een nieuwe auto krijgen, wordt er niet genoeg aandacht besteed aan de werking van de systemen. Ook bij software-updates worden bestuurders onvoldoende voorgelicht. Om de verkeersveiligheid te verbeteren moeten automobilisten volgens de OvV beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen.

Daarnaast heeft ook de overheid volgens de OvV niet genoeg zicht op de werking van nieuwe systemen in nieuwe auto's. Het is niet altijd duidelijk of een systeem werkt zoals het zou moeten.

Het analyseren van ongelukken en incidenten zou de veiligheid kunnen verbeteren, maar dat is nu vaak niet mogelijk omdat de gegevens van systemen niet uitgelezen kunnen worden. Ook is niet altijd bekend in welke auto's de systemen zitten.

Europese regelgeving

Verder benadrukt de OvV dat de auto-industrie, overheden en experts te veel op de toekomst gericht zijn en niet genoeg naar het heden kijken. Zo is er nieuwe wetgeving in de maak voor de toekomstige zelfrijdende auto, maar blijven de regels voor de huidige systemen achter.

De OvV pleit ervoor om de Europese regels aan te passen, zodat die beter aansluiten bij de generatie rijhulpsystemen die nu al in gebruik is. De verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de veiligheid ligt bij de fabrikanten, zegt de OvV. Al bij het ontwerp zouden zij rekening moeten houden met hoe een bestuurder reageert op de nieuwe technieken.